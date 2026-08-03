«И помните, любовь - главный ингредиент»: в Челябинске закрывается корейское кафе «Чико»

Фото: Татьяна СТЕРХОВА.

Челябинский филиал известной сети корейских кафе «Чико» завершает свою работу. Сообщение об этом появилось в соцсетях заведения.

- Это была история, которую я точно никогда не забуду. Самый тяжелый пост за все время нашей работы. Мы закрываемся. Весь август мы будем ждать вас в нашем домике, который с такой любовью к вам работал более трех лет, - говорится в тексте поста.

Кафе в Челябинске открылось в 2023 году под брендом московского предпринимателя Сергея Лебедева. Мужчина смог раскрутить заведение благодаря роликам в TikTok, где честно рассказывал о провалах на пути к своей цели - построить сеть ресторанов, специализирующихся на корейской кухне. Проект стал успешным и появился во многих городах. Каждое новое открытие собирало у дверей толпы подростков и фанатов K-pop. Их объединила общая страсть: сочетание вселенной дорам, аниме и корейской музыки с трендовой азиатской кухней. Здесь проводились тематические мероприятия, посвященные тем или иным k-pop группам, а также конкурсы, победители которых могли выиграть не только мерч любимых исполнителей, но и поездку в Южную Корею за счет «Чико».

Примерно с прошлого года популярность заведения пошла на спад. Весной кафе в Челябинске выставляли на продажу. На предложение о покупке франшизы так никто и не откликнулся.

- 3,5 невероятных года. Любимые коллеги. Лучшие гости. Особая атмосфера, которую невозможно создать по инструкции. Я очень рад, что мне довелось быть частью этого проекта, - поделился с КП-Челябинск управляющий кафе Алексей Еловский, работавший в заведении с самого открытия. - Вместе с нашей командой мы создали место, которое стало в Челябинске уникальным местом, куда хотелось возвращаться. Спасибо каждому, кто был рядом: команде, гостям и всем, кто вложил частичку себя в «Чико». Ждем вас до 6 сентября в стенах нашего кафе. И помните, любовь - главный ингредиент.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.