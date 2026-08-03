Алексей Текслер открыл IX Бушуевский фестиваль в Златоусте

Фото: пресс-служба губернатора.

IX Всероссийский Бушуевский фестиваль в Златоусте собрал почти 49 тысяч гостей со всей страны. Это единственное в мире событие, посвященное искусству украшенного холодного оружия. Масштабный праздник прошел 1 по 2 августа на территории лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой.

Открыл фестиваль губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Златоуст хранит и развивает традиции своих замечательных мастеров, — отметил глава региона. — Особенно важно, что молодежь приходит в профессию. Значит, эти традиции будут жить и дальше.

В этом году программа была посвящена Году единства народов России. Работали несколько тематических площадок: «Оружейники», «Деревня кузнецов», «Город мастеров», «Историческая реконструкция», а также детские и образовательные пространства. Мастера учили кузнечному делу, гравировке и другим видам декоративно-прикладного искусства.

Особый интерес вызвали выставки ведущих оружейных предприятий Златоуста, чемпионат Урала по ножевому многоборью «Битва при Таганае» и выступления мастеров исторической реконструкции.

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