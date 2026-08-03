Приговор вынесен: директор «Капиталстроя» получил три года колонии и штраф в 20 млн за взятку экс-начальнику челябинского ГАИ

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске поставили точку в громком деле о коррупции. Директор строительной компании «Капиталстрой» Ромик Варданян получил срок за то, что платил бывшему начальнику городской ГАИ Александру Гайде.

Схема была простой: бизнесмен давал деньги, чтобы его грузовики могли спокойно нарушать правила перевозки и не бояться штрафов. Гаишник взамен обещал «крышевать» фирму — попросту закрывал глаза на любой беспредел на дорогах со стороны водителей Варданяна.

Весной 2025 года силовики из ФСБ и Следственного комитета задержали обоих фигурантов. Сейчас Центральный районный суд Челябинска признал директора виновным в даче крупной взятки. Итог для коммерсанта суровый: три года он проведет в колонии строгого режима, а сверху должен будет заплатить государству штраф в 20 миллионов рублей.

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