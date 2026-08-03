У южноуральцев появилось еще пять лет: «гаражную амнистию» продлили до 2031 года

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Владельцам гаражей на Южном Урале дали дополнительное время, чтобы узаконить свое имущество. Об этом сообщили в челябинском Росреестре. В конце июля 2026 года Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении закон о продлении упрощенного порядка оформления недвижимости — так называемой «гаражной амнистии». Теперь она будет действовать до 1 сентября 2031 года вместо запланированного ранее 2026-го.

— Этот закон имеет важную социальную направленность и помогает людям бесплатно оформить права на такие объекты недвижимого имущества, как земельный участок и гараж. Пролонгация сроков поможет оформить такие бытовые объекты недвижимости тем, кто в силу различных причин не успел воспользоваться возможностями «гаражной амнистии». Это позволит гражданам не только легализовать свое имущество и законно им распоряжаться, но также избежать земельных споров, — добавили в ведомстве.

По данным Росреестра, за 5 лет работы закон стал востребованным механизмом для оформления прав на гаражную недвижимость. С начала его действия на Южном Урале оформлено 5606 гаражей и 9719 земельных участков общей площадью 26 тыс. кв.м.

Под действие «гаражной амнистии» попадают гаражи, построенные ранее конца 2004 года. Постройка должна быть одноэтажной, иметь фундамент и стены, при этом в ней не должно быть жилых помещений. Оформить можно как бокс в гаражном кооперативе, так и отдельно стоящее здание — главное условие заключается в том, что земля под ним принадлежит государству. Если это требование соблюдено, участок перейдет владельцу гаража бесплатно.

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