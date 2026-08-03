Врачи приезжают прямо на грядки: южноуральские пенсионеры могут пройти диспансеризацию, не уезжая с дачи

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летом многие дачники проводят за городом все три месяца, опасаясь надолго оставлять свои участки. Теперь пожилым садоводам не нужно выбирать между урожаем и здоровьем — медики Челябинской области сами приезжают к ним в садовые товарищества.

Как рассказали в Минздраве Челябинской области, эта работа ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Чтобы охватить как можно больше людей старшего поколения, врачи отказываются от привычных кабинетов — обследования теперь организуют не только в поликлиниках, но и прямо в СНТ, социальных учреждениях и отдаленных деревнях.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава региона Ольга Агеева подчеркивает, что людям старше 65 лет важно проверяться ежегодно. Многие проблемы — от снижения памяти до риска падений — часто списывают на старость, хотя это симптомы конкретных болезней.

Для пациентов старшего возраста лето — идеальное время для визита в больницу. В городских поликлиниках сейчас нет очередей, а значит, минимален риск подхватить ОРВИ в толпе. Однако тем, кто не хочет покидать садовые участки, идти никуда не придется — медики вместе со страховыми компаниями организовали выездные бригады.

География таких акций уже впечатляет:

— специалисты больницы села Чесма осмотрели пенсионеров в Тарутинском доме престарелых;

— врачи городской больницы №3 Магнитогорска развернули мобильный пункт прямо в СНТ «Дружба» и проверили здоровье более чем у 400 садоводов;

— выездная бригада ОКБ №3 работала в СНТ «Искра» совместно с комплексным центром соцобслуживания Калининского района.

Заместитель главного врача по поликлинике ОКБ №3 Валерия Севрюкова признается, что выезды — лучший способ найти болезни на ранней стадии.

— Мы понимаем, что пенсионерам тяжело добраться до города в будний день — поэтому везем оборудование к ним сами. Профилактика — лучший способ продлить качественную жизнь. Не откладывайте заботу о себе на потом! — призывает врач.

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