«Нашли клад в колодце»: кассационный суд оставил в силе приговор «черным старателям» за золото на 325 миллионов

Фото: Прокуратура Челябинской области

Двое мужчин — из Челябинской и Свердловской областей — проведут ближайшие четыре года в колонии. Седьмой кассационный суд окончательно утвердил приговор по делу о незаконном обороте драгоценных металлов. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

История длилась три с половиной года: с начала 2021-го до середины 2024-го. Мужчины промышляли добычей золота и серебра без каких-либо лицензий. Они выкапывали самородки и россыпь, а затем кустарным способом плавили их, избавляясь от примесей. В итоге у них набралось 138 самодельных слитков общим весом больше 14 килограммов.

Однако это была лишь часть арсенала. При обысках полиция изъяла около 43 килограммов драгметаллов общей стоимостью почти 325 миллионов рублей. Вместе с золотом государству достались металлоискатели, автомобиль и оборудование для плавки.

В суде задержанные заявили, что они не преступники, а везунчики. По их версии, огромный запас золота оказался вовсе не результатом промысла, а найденным в заброшенном колодце кладом.

Судью эта история не впечатлила. Правобережный районный суд Магнитогорска назначил мужчинам по четыре года лишения свободы и штрафу в полмиллиона рублей. Когда осужденные и их адвокат попытались оспорить решение в кассации, ссылаясь на недоказанность вины, прокурор настоял на законности приговора. Суд согласился с обвинением и оставил наказание в силе.

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