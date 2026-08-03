«Выплату назначили без лишних хлопот»: многодетная челябинка с 11 детьми стала «Матерью-героиней»

Фото: Отделение Социального фонда России по Челябинской области

В Челябинской области мать одиннадцати детей Наталья Куприна получила высшее государственное звание «Мать-героиня». Кроме Натальи на Южном Урале есть всего три женщины с таким статусом. Сразу после выхода указа Отделение Социального фонда России по региону автоматически назначило ей ежемесячную выплату в размере чуть больше 76 тысяч рублей. Женщине не пришлось писать заявления или нести документы — поддержка пришла проактивно.

С этого года СФР беззаявительно оформляет эту выплату на основе данных от регионального Министерства социальных отношений и уведомляет получательницу через портал «Госуслуги».

— Наша семья тронута вниманием. Выплату назначили без лишних хлопот. В большой семье каждая минута на счету, и такая забота по-настоящему бесценна. Мы с мужем стараемся дать нашим детям все самое лучшее. Видеть, как они растут, радоваться их успехам, быть рядом в трудную минуту — в этом и есть главное счастье. Для меня такая поддержка дает уверенность в завтрашнем дне и добавляет душевного спокойствия, — отметила многодетная мама.

Как уточнили в отделении соцфонда России по Челябинской области, любая женщина, удостоенная звания «Мать-героиня», имеет право выбора: получать выплаты ежемесячно либо заменить их на льготы (бесплатные лекарства, проезд, освобождение от оплаты ЖКУ, получение земельного участка и т.п.).

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