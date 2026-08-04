Хозяйка горящей квартиры госпитализирована: ночью загорелась квартира по улице Чайковского

Несколько человек эвакуировались самостоятельно. Фото: МЧС Челябинской области.

Сегодня ночью сотрудники МЧС спасли из многоэтажки в Челябинске 8 человек, включая пятерых детей. Сигнал о возгорании по улице Чайковского поступил ночью. Огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России оперативно приступили к эвакуации жильцов. С помощью специальных спасательных устройств они вывели на улицу 8 человек, пятеро из которых — дети. Еще 9 жильцов покинули дом самостоятельно.

Квартира загорелась на третьем этаже. Фото: МЧС Челябинской области.

Среди эвакуировавшихся оказалась хозяйка квартиры, где начался пожар. Женщина надышалась продуктами горения и была передана медикам для обследования.

Пожар удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных огонь не перешел на соседние квартиры. В тушении участвовали 12 спасателей и 4 единицы техники.

Причину возгорания установят дознаватели МЧС.

Фото: МЧС Челябинской области.

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