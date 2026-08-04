Теплая погода вернется в Челябинскую область к середине недели

В Челябинск возвращается комфортное тепло. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

После дождей и ветра в Челябинскую область регион придет антициклон. Как сообщает Челябинский ЦГМС, активный циклон, который сейчас влияет на погоду в регионе, сместится на восток. На смену ему придет область высокого давления, и это изменит ситуацию — температура вернется к норме и даже немного превысит ее, а дожди временно прекратятся. Однако к выходным осадки вновь ожидаются, но уже локальные.

4 августа в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах возможны туманы. Ветер северо-западный и северный, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура ночью составит 11–16 градусов, днем воздух прогреется до 22–27 градусов.

В Челябинске также ожидается облачность с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный, днем порывы до 13 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 14–16 градусов, днем — 24–26 градусов.

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