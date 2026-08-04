В Минкульте назначили ответственного за программу «Челябинск — культурная столица 2027»

Диана Малышева перешла в минкульт из дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области. Фото: АНО «ДФиКММ ЧО».

В Минкульте Челябинской области назначен новый заместитель министра. Эту должность заняла Диана Малышева, заслуженный работник культуры и искусства. Она будет курировать новое направление — развитие профессионального театрального и музыкального искусства.

Диана Алексеевна — выпускница Челябинского государственного института культуры 1998 года. С января 2018 года она руководила автономной некоммерческой организацией «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области».

В новой роли Малышева будет координировать работу структурных подразделений ведомства, контролировать деятельность шести областных театров, Челябинской филармонии, оркестра «Малахит», Магнитогорской хоровой капеллы имени Эйдинова, а также АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий». Кроме того, она займется расширением гастрольной деятельности, формированием репертуаров театров и реализацией программы «Челябинск — культурная столица 2027».

В 2023 году Диана Малышева получила премию «Золотая лира», в 2024-м — государственную премию Челябинской области в сфере культуры и искусства, а в 2026-м — медаль «За заслуги перед Челябинской областью» III степени.

Новым директором АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий» назначена Яна Ушакова. Она работает в организации с февраля 2018 года: сначала возглавляла отдел культурно-массовых мероприятий, а с августа 2022-го была заместителем директора.

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