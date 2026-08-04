Черешчатый дуб и знаменитые озера: школьники разработали экскурсии по военным местам Южного Урала

Экологический детский форум пройдет в Челябинске осенью в четвертый раз. Фото: фонд "Компас".

Школьники Южного Урала разработали туристический маршрут, объединяющий историю и природу. Проект реализован после победы Челябинской области в III Всероссийском детском экологическом форуме. Юные экологи представили проект «Природа, которая помнит: природа и люди Южного Урала в годы Великой Отечественной войны». Об итогах рассказали в фонде «Компас».

Ребята создали историко-экологический маршрут, который знакомит с природными достопримечательностями региона, игравшими важную роль в военные годы. Школьники не только изучили историю этих мест, но и сами провели экскурсии, а также сняли образовательные видеоролики.

Маршрут включает шесть ключевых точек: Ильменский заповедник, озера Увильды, Зюраткуль и Таузаткуль, природный комплекс «Большие Аллаки» и знаменитый черешчатый дуб в Челябинске. Проект уже размещен на Всероссийском портале школьного познавательного туризма «1000 маршрутов».

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