Полиция, открываем! ФСБ задержала еще одного участника преступной группы по торговле персональными данными

Сотрудники ФВС нагрянули с обыском к новому подозреваемому. Фото: СУ СК России по Челябинской области.

В Челябинске задержан еще один участник группы, которая торговала персональными данными из государственных ресурсов. Видео задержания опубликовало Следственное управление СК России по Челябинской области. Сотрудники ФСБ и СК ворвались в квартиру к подозреваемому и провели обыск.

Ранее фигурантами стали четверо жителей Челябинска в возрасте от 35 до 39 лет. Теперь к ним добавился еще один — 39-летний местный житель.

По версии следствия, с декабря 2019 года по май 2026 года семейная пара вместе со своим знакомым организовала нелегальный сбор и сбыт персональных данных россиян, которые хранятся в компьютере. Сведения добывались из государственных информационных ресурсов. Вновь выявленный участник действовал по той же схеме.

За одну услугу злоумышленники получали от 50 до 130 тысяч рублей. Установлено, что жертвами преступной группы стали более 20 граждан.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Челябинской области, они же сопровождают расследование.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать дополнительные эпизоды, возможных соучастников и закреплять доказательства.

ФСБ задержали причастного к продаже персональных данных

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