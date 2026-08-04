Подарил квартиру и предложил жить вместе: злостный алиментщик из Трехгорного вернулся к семье после СВО

Мужчина пил и не платил алименты, пока не заключил контракт. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Орден Мужества спас челябинца от уголовной ответственности за долги по алиментам. Мужчина отправился на спецоперацию, а вернувшись, начал платить бывшей жене и даже подарил квартиру. Историю рассказала пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области.

Должник из Трехгорного давно находился на контроле у приставов. Исполнительные производства по алиментам то открывались, то приостанавливались — экс-супруга периодически отзывала документы. Однако в 2023 году женщина снова обратилась в службу с требованием пересчитать невыплаченные за предыдущие периоды средства. Накопленная сумма оказалась значительной.

Мужчина официально нигде не работал, выпивал и не поддерживал связь с семьей. Приставы привлекали должника к административной ответственности, а затем возбудили уголовное дело.

Пока дело рассматривалось в суде, мужчина не предпринимал попыток погасить долг. Это привело к возбуждению еще одного уголовного дела. Тогда гражданин кардинально изменил свою жизнь — подписал контракт с Министерством обороны. Как только он предоставил подтверждающие документы, оба уголовных дела приостановили.

К тому моменту его задолженность превысила миллион рублей. Отправившись к месту службы, мужчина начал активно гасить долг крупными переводами, параллельно из его довольствия удерживались регулярные платежи в пользу бывшей семьи.

В ходе службы он получил ранение, но продолжал выполнять боевые задачи. После лечения военнослужащего комиссовали, он вернулся домой. Позже стало известно, что его представили к ордену Мужества. На основании этих документов оба приостановленных уголовных дела были прекращены.

Вернувшись, мужчина сделал подарки бывшей семье — приобрел для жены и сына квартиру, где они сейчас живут. Остаток долга удерживается из пенсии по ранению. Сейчас бывшие супруги обсуждают возможность снова жить вместе.