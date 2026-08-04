От удара чуть не перевернулся: две машины врезались в столб на Братьев Кашириных в Челябинске

Водители не пострадали. Фото: Госавтоинспекция Челябинской области.

В Челябинске на улице Братьев Кашириных столкнулись Nissan Qashqai и Lada Largus. Одна из машин чуть не перевернулась, но ей помешал столб. ДТП произошло 4 августа около 11 часов в районе дома № 131Б по улице Братьев Кашириных.

По данным Госавтоинспекции, водитель 1984 года рождения за рулем Nissan Qashqai и водитель 1983 года рождения, управлявший Lada Largus, столкнулись друг с другом. После удара отечественный автомобиль врезался в металлический столб.

После удара "Ларгус" врезался в столб.

К счастью, в результате аварии никто из участников не пострадал. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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