Для строительства метротрама в Челябинске закупят 2800 тонн кварцевого песка

За поставку песка готовы заплатить более 38 млн рублей. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Для строительства челябинского метротрама закупят 2800 тонн кварцевого песка. Информация появилась на сайте госзакупок. Аукцион объявил научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3».

Требуется кварцевый дробленый песок для очистки поверхности тюбингов на объекте «Строительство линии скоростного транспорта в городе Челябинске. Линия «Север-Юг». Начальная цена — более 38 млн рублей.

Поставка должна быть осуществлена в срок с даты заключения контракта по 30 декабря 2026 года.

Ранее генподрядчик объявлял закупку на поставку комплектующих для тоннелепроходческого комплекса китайского производства.

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