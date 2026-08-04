«Мы откликаемся на чужую боль»: многодетный отец рассказал, как достойно воспитать детей в эпоху гаджетов

Фото из архива семьи Петровых/ Губерния.

Семья Петровых из Магнитогорска в Челябинской области недавно победила во всероссийском конкурсе «Это у нас семейное». Супруги вместе больше 20 лет и воспитывают 8 детей. Отец Илья Петров рассказал «Губернии», как они живут и справляются с трудностями.

Илью и Людмилу в начале 2000-х связала музыка: Илья играл на балалайке, Людмила — на домре. Со временем общий ритм соединил и их сердца. Вдохновившись примером родителей жены, воспитавших десятерых детей, они создали свою.

— Моя супруга из верующей многодетной семьи, и я со стороны смотрел и мечтал, чтобы у нас было так же. Это было наше изначальное желание, чтобы сначала было много детей, потом — много внуков, чтобы все приезжали и была вот эта «куча-мала», чтобы была семейная, теплая атмосфера, — говорит Илья Петров.

Сегодня у Петровых пять сыновей и три дочери. Музыка по-прежнему в их жизни — все дети прошли через музыкальную школу, а старшая дочь Василиса стала лауреатом многих премий и окончила консерваторию с отличием. При этом отец подчеркивает, что музыка — важная, но не единственная часть их жизни. Старший сын работает программистом, дочь осваивает веб-дизайн и информационную безопасность.

Отец семейства убежден, что без духовных ценностей крепкую семью построить невозможно. По его мнению, именно вера становится тем стержнем, который объединяет людей и помогает сохранить любовь и доверие на долгие годы. Особое внимание уделяют образованию, но в эпоху гаджетов приходится бороться с экранами. Илья считает, что главное в воспитании — личный пример. Если родители сами не читают, бесполезно требовать этого от детей.

Семья Петровых активно помогает другим людям. Часто участвует в благотворительных сборах, поддерживает военнослужащих в зоне СВО.

— Мы откликаемся на чужую боль, потому что сами ее когда-то испытывали, — объясняет Илья.

На конкурсе «Это у нас семейное» семья получила сертификат на улучшение жилищных условий и путешествие по России.

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