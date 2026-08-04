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НовостиПроисшествия4 августа 2026 10:12

Не увидел аварию? Двойное ДТП парализовало движение на мосту в Ленинский район

Из-за двойной аварии встало движение на мосту в Ленинский район Челябинска
Анна ВОЛКОВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сегодня, 4 августа, в 13:00 на мосту в Ленинский район столкнулись Renault и LADA. Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинска, буквально через пять минут водитель Ford, не увидел, что LADA стоит на месте после ДТП врезался в нее.

- Из-за аварии телесные повреждения получили водители Ford и LADA, - рассказали в Госавтоинспекции.

Сейчас движение на мосту парализовано. На месте работают регулировщики, чтобы обеспечить проезд машин.

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