Полное сопровождение и финансирование: как южноуральские ветераны СВО лечатся в центрах Соцфонда

Список центров можно найти на сайте Соцфонда. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года 411 ветеранов специальной военной операции из Челябинской области прошли лечение в реабилитационных центрах Социального фонда России. Речь идет о медицинской поддержке, включающей как санаторно-курортное лечение, так и восстановление после тяжелых ранений и заболеваний.

Отделение СФР по Челябинской области оказывает содействие в выборе одного из 12 реабилитационных центров, согласовывает даты заезда и организует проезд ветерана к месту лечения. Транспортные расходы, проживание, питание и сами медицинские процедуры полностью оплачиваются фондом.

Длительность курса составляет от 21 до 23 дней для реабилитации и до 21 дня для санаторно-курортного этапа. Индивидуальная программа составляется врачами центра с учетом диагноза и тяжести состояния пациента.

С 2026 года участники СВО с первой группой инвалидности, а также ветераны, нуждающиеся по медицинским показаниям в постоянном сопровождении, могут проходить лечение вместе с сопровождающим лицом. Все расходы на сопровождающего (проживание, питание, проезд) также покрываются Отделением СФР.

Управляющий Отделением Соцфонда по Челябинской области Татьяна Бажаева пояснила, что сотрудники фонда сопровождают бойцов на всех этапах — от сбора документов до подбора центра нужного профиля и организации поездки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.