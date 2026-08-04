Подрядчика наказали за то, что закрасил граффити на трибуне памятника Ленина красной краской

Сейчас трибуны в полном порядке. Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске наказали директора ООО «Виктория» - подрядчика, который следит за чистотой в скверах - за неправильно закрашенное граффити. Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, хулиганы разрисовали трибуны на площади Революции. Подрядчики, которым поручили закрасить черное граффити, сделали это, ноне так как нужно.

А вот так подрядчики закрасили граффити. Фото: прокуратура Челябинской области

Дело в том, что полированные гранитные трибуны - это часть памятника регионального значения, так просто закрасить рисунки красной краской нельзя. Сначала нужно согласовать все с Госкомитетом по охране объектов культурного наследия.

- На основании постановления прокурора директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). В настоящее время нарушения устранены, - сообщили в областной прокуратуре.

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