Роковой удар: жительница Миасса ответит в суде за убийство сожителя

ЧП произошло в частном доме. Фото: СКР по Челябинской области

Вечером 29 мая в частном доме на переулке Луговом в Миассе разгорелась ссора между сожителями. 41-летний мужчина, как позже выяснили следователи, систематически злоупотреблял алкоголем и вел себя агрессивно по отношению к женщине и ее малолетним детям. В какой-то момент конфликт перешел в открытую фазу — женщина схватила нож и ударила оппонента в шею. Ранение оказалось смертельным: мужчина скончался на месте.

Фото: СКР по Челябинской области

Следственный комитет завершил расследование этого дела. 40-летней жительнице Миасса предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ — убийство. Теперь ее судьбу будет решать Миасский городской суд, куда уже направлены материалы дела.

В региональном управлении СКР также отметили, что женщина попадала в поле зрения правоохранителей и раньше. В 2020 году она уже была осуждена за то, что нанесла ножевое ранение своему сожителю — тогда дело квалифицировали как умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Следствие считает собранные доказательства достаточными для передачи дела в суд.

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