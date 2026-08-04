Камерный театр в Челябинске откроет театральный сезон шекспировской «Бурей»

Сбор труппы прошел 3 августа. Фото: Марат Муллыев

Камерный театр выходит с каникул. Уже 6 августа зрители смогут увидеть премьеру прошлого сезона - спектакль «Буря» по пьесе Шекспира. Как рассказали в театре, спектакли по-прежнему будут проходить на разных площадках - в здании на Цвиллинга все еще идет ремонт.

Большая часть постановок будет показана в ДК «Амбассадор», Новом художественном театре и на малой сцене театра драмы.

В августе запланировано восемь спектаклей: «Буря», «Синее чудовище», «Гадюка», «Сын», «Кровавая свадьба», «В душе хороший человек», «Эти свободные бабочки».

Также продолжается работа над новым проектом «Гамлетомания». В эксперименте принимают участие сразу пять постановщиков, в результате зрители увидят сразу пять Гамлетов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пусть сильнее грянет «Буря»!: Камерный театр поставил утопию-мистерию Шекспира в бывшем заводском ДК

МОДЕРНизация: как изменится Камерный театр в Челябинске после масштабного капремонта

Сломали все стены и вышли на площадь: Камерный театр превратил классическую венецианскую пьесу в бурлеск-феерию

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.