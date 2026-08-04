Школьные музеи Южного Урала: 7 проектов из Челябинской области вышли в финал всероссийского конкурса

Призовой фонд конкурса составляет 35 миллионов рублей, выберут 70 победителей. Фото: "Знание"

Семь учебных заведений Челябинской области вошли в число финалистов Всероссийского конкурса школьных музеев. Итоговый список опубликовало Российское общество «Знание». В октябре южноуральские команды отправятся в Москву, где на форуме «Память жива» пройдут решающие испытания.

В финал вышли Новобатуринская средняя школа, челябинская школа № 21, Межозерная средняя школа, школа № 15 села Демарино, школа № 7 имени Героя России А. Р. Курбангалеева, школа № 3 из Еманжелинского района и Петропавловская средняя школа.

Каждый из финалистов представил уникальный проект. Например, новобатуринские школьники работают над темой «Память об исчезнувшей деревне» — они изучают историю деревни Батурино, с которой начинался их поселок. Ребята поднимают архивные документы, военные учетные карточки, сверяют старые карты с современными, записывают рассказы старожилов и даже выезжают в поля на место бывшего населенного пункта. Итогом их работы стал мемориальный знак с именами земляков — погибших и вернувшихся с Великой Отечественной.

Школа из села Демарино сделала ставку на народную культуру. Их экскурсия «Душа русской избы» в музее «Истоки» погружает посетителей в быт XIX — начала XX века. Школьники-экскурсоводы в народных костюмах встречают гостей караваем, показывают устройство печи, красного угла, прялки, рубеля и другой утвари, а рассказ перемежают загадками, пословицами и отсылками к сказкам.

В Межозерной школе конкурсная работа соединила краеведение и профориентацию. В их музее минералогии изучают горные породы, а затем прослеживают путь полезных ископаемых от карьера до завода и инженерной специальности. Экскурсии дополняют встречи с геологами, маркшейдерами.

Отбор финалистов длился с марта 2026 года. За это время участники провели 2606 просветительских мероприятий для более чем 52 тысяч человек.

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