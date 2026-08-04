Аномальная жара и сбой техники: 101 нарушение температуры выявлено в челябинских автобусах

За две недели проверили 134 автобуса. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последние две недели июля специалисты Организатора перевозок проинспектировали работу систем охлаждения в 134 автобусах Челябинска. Результат — 101 эпизод, когда температура в салоне превышала допустимые значения. При этом почти во всех машинах кондиционеры были включены, однако справиться с тридцатиградусной жарой они не могли.

Чаще всего духота фиксировалась на маршрутах № 2, 4, 9, 18, 22, 125 и 483. Причины стандартные: частые остановки с открыванием дверей, раскаленный кузов на солнце и переполненные салоны в часы пик. Даже исправное оборудование в таких условиях не всегда обеспечивает комфортную температуру.

Особая ситуация сложилась на маршруте № 483. Из-за сбоев в программном обеспечении при работающем кондиционере двигатели перегревались, и автобусы теряли скорость. Пока инженеры совместно с заводскими специалистами искали решение, перевозчику приходилось жертвовать охлаждением салона, чтобы не срывать рейсы. От этого страдали и пассажиры, и водители.

По всем выявленным фактам нарушения температурного режима на перевозчиков наложат штрафы. Проверки соблюдения контрактных обязательств продолжаются.

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