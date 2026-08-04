Нарколаборатория на 40 лет Победы: пятеро челябинцев пойдут под суд

Все фигуранты заключены под стражу. Фото: "КП" Архив.

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении организованной группы из пяти местных жителей в возрасте 21–22 лет. Им инкриминируют незаконное производство и сбыт синтетических наркотиков. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили в надзорном ведомстве.

Подпольное производство действовало в обычной квартире на улице 40 лет Победы. Молодые люди оборудовали там полноценную лабораторию, где синтезировали запрещенные вещества, а затем реализовывали их через теневые интернет-площадки, раскладывая закладки по городу.

Организатором схемы оказался 22-летний житель Челябинска. Он втянул в преступный бизнес четырех знакомых, четко распределив обязанности: часть группы занималась синтезом и расфасовкой, остальные отвечали за размещение тайников и коммуникацию с покупателями. При обысках правоохранители изъяли более 700 граммов синтетики, химическое оборудование, упаковочные материалы и мобильные телефоны.

В ходе следствия также установлено, что один из обвиняемых не только разрешал использовать свою квартиру для потребления наркотиков, но и склонил к этому другого участника группы.

На время следствия все пятеро фигурантов заключены под стражу. Уголовное дело передано в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

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