Обещание без последствий: УФАС признало рекламу о списании долгов незаконной

Законом четко прописаны все условия банкротства. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинское УФАС выявило нарушения рекламного законодательства в рекламе местной юридической компании ООО «ЮРЭКС».

На окнах офиса были размещены обещания: «Спишем долг 0,00», «Сохраним доход» и «Сохраним ваше имущество». По мнению антимонопольной службы, подобные формулировки вводят граждан в заблуждение. Они создают ложное впечатление, что банкротство — это простой способ избавиться от долгов, хотя на самом деле процедура имеет четкие законодательные ограничения и серьезные последствия.

Кроме того, в рекламе отсутствовала обязательная предупреждающая надпись об ограничениях, которые возникают у гражданина после признания его банкротом, например, о запрете на получение кредитов и повторное банкротство в течение нескольких лет.

В УФАС подчеркнули, что такая реклама может вводить людей в заблуждение относительно реальных возможностей списания долгов. В ходе проверки компания «ЮРЭКС» уже прекратила распространение незаконной рекламы. Теперь антимонопольная служба рассмотрит вопрос о привлечении организации к административной ответственности.

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