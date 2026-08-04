Окопные зарисовки и надежда на бумаге: выставка ветерана СВО Ильи Бурченкова открылась в Челябинске

Фотографии предоставлены Государственным историческим музеем Южного Урала.

В Государственном историческом музее Южного Урала начала работу экспозиция «Суровый свет» (6+) — серия философских графических работ художника Ильи Бурченкова. Автор — кадровый офицер и ветеран специальной военной операции из Благовещенска Амурской области. Выставка доступна для посещения до 23 августа, вход свободный.

В основе экспозиции — зарисовки, сделанные прямо на передовой, в окопах и блиндажах. Каждая работа фиксирует не просто события, но и личные переживания художника, атмосферу военных будней и эмоции сослуживцев.

В 2022 году Илья Бурченков ушел на специальную военную операцию и даже в бою не расставался с блокнотом, делая наброски в короткие минуты затишья. Тогда он осознал: изобразительное искусство может стать инструментом сохранения памяти о пережитом.

Фотографии предоставлены Государственным историческим музеем Южного Урала.

Автор получил тяжелое ранение в ходе выполнения боевых задач. После возвращения домой он вновь сел за рисунки — уже не для себя, а для зрителей. Так карандашные наброски, сделанные в репортажной манере, превратились в полноценную выставку «Суровый свет».

Техника художника тоже неслучайна: он работает пером и чернилами на крафтовой бумаге, выделяя детали белилами. Этот прием стал для него своеобразным символом надежды среди суровых реалий.

За плечами Бурченкова — более 20 персональных выставок в различных городах России.

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