Птицефабрика в Челябинской области после пожара получила страховку в 7,6 млн рублей

Пожар ликвидировали через несколько часов. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Росгосстрах выплатил более 7,6 млн рублей птицефабрике в Челябинской области. По данным страховой, эксперты подтвердили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, погибло поголовье птицы, компания понесла большие затраты.

- Своевременное получение страхового возмещения позволило предприятию избежать остановки производственных процессов и минимизировать последствия чрезвычайного происшествия, - прокомментировали в страховой.

Речь идет о пожаре, который случился год назад - 23 августа 2025 года - на птицефабрике «Равис» в поселке Рощино. Сначала загорелась крыша одного из птичников, огонь быстро распространился на площади 7 000 кв.м. По оценкам экспертов, пострадало до 2% поголовья птицы.

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