Тепло без дождей: в Челябинской области 5 августа воздух прогреется до +28°C

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В среду, 5 августа, в Челябинской области ожидается переменная облачность. По данным гидрометцентра, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. Осадков не предвидится, лишь утром в горах возможны туманы. Ветер северный и северо-западный, днем усилится до 5–10 м/с.

В Челябинске будет чуть прохладнее, чем в среднем по области. Столбики термометров днем поднимутся до +23…+25 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5–10 м/с.

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