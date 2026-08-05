«Держать ситуацию под контролем»: перед выборами и Днем города в регионе усилят меры безопасности

Фото: Наиль Фаттахов, АО «Обл-ТВ»/ Правительство Челябинской области.

В преддверии нового учебного года, выборов в Госдуму и 290-летия Челябинска власти региона ужесточат антитеррористические меры. Соответствующее поручение губернатор Алексей Текслер озвучил на заседании областной антитеррористической комиссии. В зоне особого внимания — школы и вузы, места массового скопления людей и площадки для праздничных мероприятий.

Глава региона подчеркнул, что текущая оперативная обстановка требует слаженных действий всех структур. В ближайшие недели предстоит обеспечить безопасность на нескольких ключевых направлениях: федеральные и местные выборы, старт образовательного сезона, памятные акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и праздник в честь 290-летия областного центра.

— Надо понимать, что враг будет продолжать попытки атак, поэтому важно держать ситуацию под контролем, заниматься профилактикой, усиливать бдительность, — заявил Алексей Текслер.

Участники заседания обсудили уровень защищенности образовательных учреждений, подготовку кадров по профилактике экстремизма и усиление охраны инфраструктурных объектов. Муниципалитетам и профильным ведомствам поручено активизировать профилактическую работу и ввести дополнительные меры безопасности на всех объектах с массовым пребыванием граждан.

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