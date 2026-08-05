Почти полмиллиона жителей Челябинской области защитили себя от мошенников через самозапрет на кредиты

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самозапрет на кредиты установили 543,13 тысячи жителей Челябинской области — примерно каждый шестой южноуралец. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Всего с момента запуска сервиса жители региона подали более 680 тысяч заявлений, из которых почти 89 тысяч позже отозвали. По числу обращений область заняла девятое место в России.

В июле текущего года жители региона подали 18,72 тысячи заявлений на установку ограничений и около 6,7 тысячи — на их отмену. Согласно статистике, по стране в целом самозапрет оформили 21,66 млн человек. При этом в середине лета интерес к услуге несколько снизился. Россияне подали на 2,6% меньше заявлений, чем месяцем ранее.

Аналитики выяснили, что среди тех, кто установил самозапрет, большинство — люди с действующими кредитами (56,4%). Те, кто полностью рассчитался с долгами, составляют 22,5%. Еще 21,1% никогда не брали займов. Самозапрет помогает обезопасить себя от мошенников и не брать кредиты под давлением. Оформить его можно бесплатно через «Госуслуги».

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