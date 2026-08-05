От сельского хозяйства до строительства: Челябинская область вышла в лидеры цифровой трансформации России

Фото: Наиль Фаттахов, АО «Обл-ТВ»/ Правительство Челябинской области.

В Челябинске прошло заседание президиума регионального Совета по искусственному интеллекту под руководством губернатора Алексея Текслера. Участники обсудили итоги уже запущенных пилотных проектов, новые инициативы и дальнейшие векторы развития ИИ-технологий. Глава региона отметил, что внедрение искусственного интеллекта входит в число приоритетов технологического суверенитета страны, а Челябинская область находится в числе лидеров этого процесса.

Участники заседания подробно обсудили использовании нейросетей в строительной отрасли, образовании, науке и агропромышленном комплексе. Также были презентованы решения для проверки архивных номенклатур и внедрение голосового помощника в работу мировых судей. Алексей Текслер поручил профильным министерствам и ведомствам активнее внедрять федеральные ИИ-разработки в госуправление, контроль за отходами, мониторинг земель, отслеживание лесных пожаров и цифровизацию архивного дела.

— Рассчитываю, что принятые решения позволят нам не только сохранить, но и усилить лидерские позиции региона в цифровой трансформации, — заявил губернатор Алексей Текслер.

По итогам встречи профильным структурам даны поручения, направленные на дальнейшее развитие ИИ в регионе. Работа по цифровизации ключевых отраслей с использованием технологий искусственного интеллекта будет продолжена.

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