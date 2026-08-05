Челябинский тяжеловес Статов разобрался с соперником на ринге и вышел в следующий этап Спартакиады по боксу

Фото: Федерация бокса Челябинской области.

Челябинск продолжает принимать лучших боксеров страны. Второй соревновательный день турнира в рамках Спартакиады народов России завершился во ДС «Юность». В супертяжелом весе (+92 кг) Даниил Статов одержал убедительную победу над Никитой Михайлюком из Новосибирской области — судьи единогласно отдали предпочтение челябинцу. Теперь он продолжит борьбу за медали.

За день ринг принял 19 боев с участием лучших боксеров России. Не все сложилось для других представителей Челябинской области: Алексей Киселев (до 57 кг) уступил представителю Севастополя Дмитрию Шиповскому, а Екатерина Федотова (50 кг) проиграла Серафиме Сандаловой из Санкт-Петербурга. Оба спортсмена завершили участие в турнире.

Итоги соревновательного дня опубликованы на официальном сайте Федерации бокса России. В составе сборной Челябинской области на турнир заявлялись 13 боксеров. Среди них — титулованные мастера спорта международного класса: Андрей Стоцкий, Алексей Киселёв, Ирина Автина и Оксана Чилякова. Спартакиада народов России продолжается — впереди новые схватки за выход в финал и награды турнира.

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