«Запрос огромный»: в Челябинской области планируют увеличить число площадок для раздельного сбора мусора

Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области продолжается работа по расширению инфраструктуры раздельного сбора отходов. Специальные контейнеры для пластика, стекла, металла и макулатуры уже установлены в Челябинске, Магнитогорске, Троицке и Южноуральске. Чтобы горожане быстрее адаптировались к новым правилам, в муниципалитетах организуют просветительские акции и раздают памятки, а там, где баки заполняются быстрее, их оперативно добавляют.

Начальник управления организации обращения с отходами регионального Минэкологии Юлия Жукова на круглом столе «Коммерсантъ. Южный Урал» подчеркнула, что интерес жителей к раздельному сбору растет, поэтому сеть контейнеров планомерно расширяют и в малых населенных пунктах. Раздельное накопление позволяет отделять чистое сырье от пищевых остатков, что упрощает его дальнейшую переработку и уменьшает количество отходов, отправляемых на полигоны:

— Мы видим, что запрос на раздельный сбор у населения огромный, поэтому планомерно увеличиваем количество специализированных контейнеров.

Однако для эффективной работы системы предстоит решить еще ряд задач. В частности, потребуются отдельные линии для сортировки вторсырья — общие конвейеры со смешанными отходами для этих целей не подходят. У каждого вида вторсырья есть свои технологические требования. Например, бумажные комбинаты принимают только определенные фракции с минимальным содержанием примесей.

За несколько лет система обращения с отходами в регионе прошла путь от точечных инициатив до целостной структуры. В 2019 году на переработку отправляли около 670 тысяч тонн мусора, а в 2025 году объем вырос до 719 тысяч тонн. Изменилось и восприятие жителей: раньше установка контейнерных площадок вызывала бурные обсуждения, теперь же люди обращаются с конкретными предложениями и локальными вопросами.

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