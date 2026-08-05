Вложил в акции: южноуралец отдал 2,7 млн мошенникам и вернул деньги обратно через суд

Фото: Дарья ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

65-летний житель Нагайбакского района стал жертвой телефонных мошенников. В феврале 2025 года неизвестный убедил пенсионера вложить деньги в акции и облигации, пообещав высокий доход. Поверив аферисту, мужчина перевел 2 722 000 рублей. Когда обещанной прибыли не последовало, а связь с «инвестором» оборвалась, пенсионер обратился в прокуратуру.

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили жителя Иркутской области, на счет которого поступили похищенные деньги. Выяснилось, что мужчина выступал в роли так называемого «дроппера» — посредника, через которого злоумышленники выводили средства.

Прокуратура района подала иск о взыскании с него неосновательного обогащения. Нагайбакский районный суд удовлетворил требования в полном объеме. Решение уже вступило в силу, а его исполнение взято на контроль, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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