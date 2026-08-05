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НовостиОбщество5 августа 2026 9:13

В челябинском парке Гагарина переименуют площадку «Гулливер»

Жители Челябинска выберут название для площадки «Гулливер» в парке Гагарина
Василий КРУЧИНИН
Скульптуру Гулливера снесли почти год назад, однако свое старое название площадка пока сохранила.

Скульптуру Гулливера снесли почти год назад, однако свое старое название площадка пока сохранила.

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Скандальную площадку в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Челябинске могут переименовать. Голосование по новому названию объекта, который долгое время находится на реконструкции, состоится в августе. Об этом изданию «Курс дела» сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом в администрации подчеркнули, что площадка сохраняет историческое название, пока не будет выбран другой вариант. Вопрос о новом имени объекта возник после того, как оригинальная скульптура Гулливера была демонтирована. Она не пережила реконструкцию, так как была признана аварийной и не подлежащей восстановлению. Это разрушило первоначальные планы назвать зону отдыха «Гулливер в космосе».

Открытие объекта переносилось несколько раз. Сначала с августа 2025 года на сентябрь, затем на июль 2026 года, но точная дата до сих пор так и не названа.Внутри площадки уже смонтировали пешеходные фонтаны «Сухой» и «Паровой».

Напомним, в отношении бывшего руководства парка и руководителя комитета по культуре Челябинска возбуждено уголовное дело — их подозревают в закупке аттракционов по завышенной цене, фигуранты находятся под домашним арестом.

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