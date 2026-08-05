В челябинском парке Гагарина переименуют площадку «Гулливер»

Скульптуру Гулливера снесли почти год назад, однако свое старое название площадка пока сохранила. Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Скандальную площадку в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина в Челябинске могут переименовать. Голосование по новому названию объекта, который долгое время находится на реконструкции, состоится в августе. Об этом изданию «Курс дела» сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом в администрации подчеркнули, что площадка сохраняет историческое название, пока не будет выбран другой вариант. Вопрос о новом имени объекта возник после того, как оригинальная скульптура Гулливера была демонтирована. Она не пережила реконструкцию, так как была признана аварийной и не подлежащей восстановлению. Это разрушило первоначальные планы назвать зону отдыха «Гулливер в космосе».

Открытие объекта переносилось несколько раз. Сначала с августа 2025 года на сентябрь, затем на июль 2026 года, но точная дата до сих пор так и не названа.Внутри площадки уже смонтировали пешеходные фонтаны «Сухой» и «Паровой».

Напомним, в отношении бывшего руководства парка и руководителя комитета по культуре Челябинска возбуждено уголовное дело — их подозревают в закупке аттракционов по завышенной цене, фигуранты находятся под домашним арестом.

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