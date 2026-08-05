В Челябинской области более половины случаев рака врачи находят на ранней стадии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области за последний год вырос объем онкологической помощи, а врачи стали чаще выявлять злокачественные новообразования на ранних этапах. По итогам 2025 года более половины всех случаев рака в регионе диагностируют на I–II стадиях.

В региональном минздраве на запрос ЕАН ответили, что добиться таких результатов удалось благодаря профилактическим осмотрам и работе центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Специалисты проводят скрининги, которые помогают обнаружить заболевание еще до появления выраженных симптомов.

Особенно заметна положительная динамика по так называемым визуальным формам рака. Такие заболевания можно выявить при осмотре или с помощью доступных методов диагностики.

– С 2016 по 2025 год доля таких случаев, обнаруженных на ранних стадиях, выросла до 77,7%, – предоставили данные в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Для повышения качества диагностики в регионе также работает референс-центр, где специалисты дистанционно оценивают маммографические снимки и помогают врачам точнее ставить диагнозы.

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