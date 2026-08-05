Пленочная фотография возвращается: почему челябинцы снимают на «аналог» в 2026 году

Фото: Фото: Игорь Осипенко /Hornews.com.

В Челябинске работает небольшая пленочная лаборатория, которую в 2019 году открыли друзья Дмитрий Булатов и Дмитрий Кайгородов. Она расположена в кофейне «Культ» на улице Пушкина. В 2022 году, когда из-за санкций крупные фотомастерские закрылись, предприниматели нашли новые каналы поставок и продолжили работу. Сегодня их услуги востребованы — в лабораторию челябинцы приносят сотни катушек в месяц.

— Пленочная фотография — это дорого, долго и в целом не очень удобно, — честно рассказывает Дмитрий Булатов журналистам Hornews.com.

Несмотря на это, интерес к аналоговой съемке в 2026 году бьет рекорды. По данным опросов, половина молодежи в мире снимает на пленку. Аналоговая съемка популярна и среди челябинцев. Приходят к ней тремя путями. Первый — ностальгия: люди находят старый «Зенит» или «мыльницу» и вспоминают детство. Второй — цифровой детокс: зумеры, не заставшие аналоговую эпоху, ценят осознанность каждого снимка. Третий — эстетика: мягкие цвета, зернистость, характерное свечение, которое невозможно повторить ни одним фильтром или нейросетью.

Проявить пленку можно самостоятельно. Для цветной нужен процесс C-41, для черно-белой — D-76. Процесс требует бачка, химии, термометра и таймера. Температура для C-41 должна быть строго 37,5 градусов. В полной темноте пленку заряжают в бачок, затем по очереди заливают проявитель, отбеливатель, фиксаж и стабилизатор, строго соблюдая тайминг. После промывки и сушки кадры сканируют.

Стоимость увлечения порядочная. Пленочная камера стоит от 1 800 за советский «Зенит» до 23 000 рублей за легендарный Olympus mju II. Рулон Kodak Gold 200 обойдется в 1 100 – 1 600, проявка и сканирование — еще около 1 100 рублей. Итого один кадр стоит примерно 67 рублей. При 10–20 рулонах в год траты составят 24–48 тысяч рублей, сопоставимые с бюджетным отпуском.

— Это способ остановиться. В мире, где все мгновенно, пленка возвращает осознанность и настоящее, — говорят энтузиасты.

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