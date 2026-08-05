Недострой «Газпрома» в Сургуте выставлен на торги за 956 млн рублей

Фото: из архива «СТ»

В Сургуте объявлен повторный аукцион по продаже одного из самых узнаваемых городских долгостроев — недостроенной 18-этажной высотки на проспекте Ленина. Объект, который местные жители прозвали «газпромовской свечкой», вновь ищет нового владельца. Начальная стоимость имущественного комплекса, включающего само здание площадью 25,5 тысячи квадратных метров, земельный участок и семь объектов инженерной инфраструктуры, установлена в размере 956,3 млн рублей, сообщает ugra-news.ru.

История объекта началась как амбициозный проект строительства головного офиса компании «Газпром переработка». Однако после того, как компания приняла решение о переезде в Санкт-Петербург, работы были заморожены при готовности самой высотки около 52%. При этом внутренние инженерные сети — водоснабжение, теплоснабжение, электрика и канализация — выполнены почти полностью.

Предыдущие попытки найти покупателя не увенчались успехом: в 2017 году объект оценивался почти в два миллиарда рублей, но сделка так и не состоялась. После передачи недостроя от федерального ведомства сначала в собственность города, а затем Ханты-Мансийского автономного округа, власти планировали оценить его потенциал для дальнейшего использования. Теперь департамент по управлению госимуществом Югры делает новую попытку продажи. Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 3 сентября, а сами торги состоятся 11 сентября.

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