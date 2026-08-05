30 суток за фальсификат: озерское предприятие наказали на производство поддельного масла

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области впервые приостановили деятельность предприятия за выпуск фальсифицированного сливочного масла. Озерский городской суд остановил работу завода на 30 суток. Известно, что компания нарушила ветеринарно-санитарные правила второй раз за последние полгода.

Во время проверки 18 июня сотрудники Россельхознадзора не нашли на складах предприятия сырья и готовой продукции. Однако в тот же день в системе «Меркурий» производителем были оформлены документы на 2758 кг масла «Крестьянское» и «Традиционное». Пробы этой продукции, отобранные в декабре 2025 года в Карелии, показали наличие растительных масел и жиров — это фальсификация. Производитель признал вину.

Ранее производитель неоднократно получал предупреждения и штрафы, но продолжал выпускать продукцию с нарушениями. Информация о них направлялась в МВД, ФСБ и Роспотребнадзор. Решение суда уже вступило в законную силу.

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