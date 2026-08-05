Загорелся алкоголь: пожарным в Челябинске пришлось тушить паллеты с водкой под открытым небом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

В Ленинском районе Челябинска загорелась открытая площадка с алкогольной продукцией. Огонь мог перекинуться на соседнее двухэтажное складское здание, но спасатели не дали пламени распространиться. Пожар локализовали на 200 квадратных метрах, открытое горение было быстро ликвидировано. Люди не пострадали.

– На улице Игуменка ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В тушении пожара участвовали 24 спасателя и 6 машин. На помощь также был отправлен пожарный поезд Южно-Уральской железной дороги. Сейчас специалисты выясняют, из-за чего произошло возгорание.

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