Алексей Текслер проверил реконструкцию водовода «Шершни – Коркино»

22 км водовода меняли в течение трех лет. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проверил ход реконструкции водовода «Шершни – Коркино». Он был построен еще в 1963 году и отдельные его участки сильно изношены. Это приводило к регулярным авариям и перебоям с водоснабжением. Масштабная модернизация началась в 2024 году.

— Вы знаете, что Коркино питается водой из Шершневского водозабора, — отметил глава региона. — Труба конца 50-х годов была в неудовлетворительном состоянии. И вот в течение нескольких лет идет замена водовода — это больше 22 км. В этом году она завершится. 80% работ уже сделана, осталась финальная часть. Мы посмотрели, как идет работа. В целом, все будет завершено в срок.

По поручению губернатора объект включен в федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и региональную программу «Большой ремонт 74».

В итоге стабильное водоснабжение получат порядка 50 тысяч жителей города Коркино, рабочего поселка Роза, станции и деревни Дубровка.

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