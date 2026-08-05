Выпускник Челябинского танкового училища возглавил группировку войск «Центр»»

Фото: kremlin.ru

Выпускник Челябинского танкового училища Андрей Иванаев стал командующим группировкой войск «Центр». Об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны.

— Группировка «Центр» – одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ею командовать, – непростой вопрос, — рассказал Владимир Путин. — Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок.

54-летний Андрей Иванаев – уроженец Уральска. Челябинское высшее танковое командное училище окончил в 1992 году. С ноября 2024 года он командовал войсками Восточного военного округа. В 2025 году получил звание генерал-полковника.

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