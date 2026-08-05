К любому врачу – по одному номеру: в челябинской ОКБ №3 начинает работу колл-центр

Звонки во все отделения больницы будут круглосуточно принимать 15 операторов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинская Областная клиническая больница №3 запустила единый контакт-центр для пациентов. Все звонки в подразделения больницы теперь начнут переводить на общий номер. Пока что диспетчеры принимают только обращения, связанные с работой стационара на улице Островского, пульмонологического и гепатологического центров. До конца месяца им начнут поступать также звонки в женские консультации.

А в перспективе операторы будут отвечать также на звонки в поликлиники №1 и №2.

Когда колл-центр выйдет на полную мощность, в нем будут одновременно трудиться 15 операторов. Вызовы станут принимать в круглосуточном режиме.

— Мы уходим от ситуаций, когда человеку приходится обзванивать десятки номеров в поисках нужного специалиста, — объяснил необходимость нововведения главврач больницы Михаил Вербитский.

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