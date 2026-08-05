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НовостиОбщество5 августа 2026 13:52

Вместо многоэтажки появился «душ» для машин: в Челябинске демонтировали незаконную автомойку

В Челябинске бизнесмен вынужденно демонтировал незаконную автомойку
Елена КОЛЧИНА
Фото: прокуратура Челябинской области

Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске по требованию прокуратуры разобрали незаконную автомойку.

Станция самообслуживания для автомобилистов работала на Краснопольском проспекте. Бдительный горожанин пожаловался на нее в прокуратуру, а там после проверки подтвердили наращение.

— Земельный участок находится в частной собственности, вид разрешенного строительства предполагает возведение на указанной территории многоквартирных жилых домов высотой пять этажей и более, — рассказали в надзорном ведомстве.

Владельца мойки привлекли к административной ответственности за нецелевое использование земли. Помывочные боксы и спецоборудование ему пришлось демонтировать.

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