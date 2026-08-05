Нашел в мешке: Троичанин случайно обзавелся антикварным пистолетом

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Житель Троицка Челябинской области случайно оказался владельцем антикварного оружия.

47-летний мужчина купил дом и принялся наводить порядок на новом месте. Копаясь в подвале, он обратил внимание на оставшийся от старых хозяев мешок. Троичанин не выбросил находку как случайный хлам, а решил внимательно изучить. И вскоре уже извлекал из мешка старинный пистолет. Встревоженный таким сюрпризом, мужчина обратился в полицию.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, огнестрельный антиквариат – это самозарядный пистолет британской компании Webley & Scott. Он был выпущен в далеком 1906 году.

— Изъятый предмет будет направлен на экспертное исследование, — уточнили в полиции.

Поскольку троичанин сдал оружие по собственной инициативе, его не накажут за незаконное хранение пистолета. Напротив, те, кто добровольно принесет в полицию оружие или боеприпасы, могут получить денежное вознаграждение.

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