В МЧС объяснили, почему загорелись бутылки со спиртным на складе в Челябинске

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Эксперты выяснили причину пожара, который произошел 5 августа на улице Игуменка в Челябинске.

Пламя объяло бутылки с алкоголем, которые хранились под открытым небом, и распространилось на территорию в 200 квадратных метров. Был риск, что огонь перекинется на соседнее двухэтажное здание склада.

Тушить пожар отправили 24 человек на шести спецмашинах, вдобавок к месту ЧП выслали пожарный поезд.

В итоге с огнем удалось справиться, никто не пострадал.

— По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить воспламенение паров спиртосодержащей жидкости при разгерметизации тары от фокусировки солнечных лучей (сработал эффект линзы), — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

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