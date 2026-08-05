Крыша улетела, квартиры промокли: в Челябинске починили поврежденную ураганным ветром кровлю по требованию Генпрокуратуры

Фото: Управление Генпрокуратуры в УрФО

В Челябинске восстановили крышу многоквартирного дома, поврежденную ураганным ветром в конце мая. На ремонт потребовалось больше месяца.

Порывы ветра оторвали 98 квадратных метров рубероида на крыше дома поселке Сосновка. Без кровли квартиры начало заливать во время дождей. А управляющая компания не торопилась с починкой крыши.

— Только после внесения представления директору управляющей компании проведены необходимые ремонтные работы, — сообщили в управлении Генпрокуратуры по УрФО. — В частности, на крыше жилого дома восстановлены цементная стяжка и устройство отливов, уложено два слоя кровельного покрытия на площади сто квадратных метров.

В отношении нерадивой управляйка возбудили административное дело о нарушении правил содержания и ремонта жилых домов.

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