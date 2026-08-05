Показалась из-за сильных дождей и приливов: на озере Смолино водолазы убрали с пляжа опасную конструкцию

Фото: Челябинская городская спасательная служба

В Челябинске из воды озера Смолино возле муниципального пляжа «Спортивный» вытащили опасную металлическую конструкцию. Чтобы избавиться от нее, пришлось поработать водолазам городской спасательной службы. Теперь купальщики снова могут не опасаться наткнуться под водой на железяку.

Весной пляжи обследовали перед открытием, но тогда никаких лишних конструкций со дна не торчало.

— Ввиду периодических сильных дождей, приливов и отливов часто оголяются опасные предметы, которые отсутствовали при первичном обследовании дна, — объяснил водолаз спасательной службы Арсений Какаулин. — Матросы-спасатели, дежурящие на пляжах, оперативно передают нам информацию о появлении таких опасных предметов, и мы проводим подводно-технические работы по их удалению.

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