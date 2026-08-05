Честный полицейский на распутье: молодой челябинец сыграл одну из главных ролей в новом сериале «Малой»

Фото: кадр со съемок

17 августа на телеканале ТНТ состоится премьера сериала «Малой». Одну из главных ролей в нем сыграл 19-летний уроженец Челябинска Тимофей Кочнев.

Возрастной рейтинг новой комедии — 16+. В центре истории окажутся двое полицейских. Тимофей Кочнев на экране предстанет в образе Саши – отличника академии МВД, честного и принципиального. Молодой страж порядка поступает в отдел под начало своего отца, с которым никогда прежде не виделся. Бывалый оперативник Малой (его сыграл Владимир Яглыч) на правила и не смотрит. Он привык вести дела в провинциальном городке по-своему. Саше остается перевоспитать отца-коррупционера или присоединиться к нему.

— В сериале наступает момент, когда принципы Саши начинают трещать по швам. Мне кажется, именно тогда за героем становится особенно интересно наблюдать: он сомневается, меняется, иногда отказывается от собственных убеждений и даже поступает вопреки им, — признался Тимофей Кочнев. — Но важнее всего для меня было не просто достоверно сыграть молодого оперативника, а показать живого человека и его непростые отношения с отцом.

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