Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 августа 2026 3:01

В центре Челябинска подростки устроили массовую драку со стрельбой и поножовщиной

В Челябинске пять человек пострадали после массовой драки подростков у памятника Курчатову
Елена КОЛЧИНА
В СК возбудили уголовное дело

В СК возбудили уголовное дело

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Возле памятника Курчатову в Челябинске вечером 5 августа произошла массовая потасовка. Ее участниками были молодые люди. В ход пошли острые предметы и ракетницы.

18-летний юноша после разборок попал в больницу с ножевыми ранениями ног и ожогом спины, полученным от выстрела из ракетницы. Пострадали еще четверо участников драки, младшему из них 16, старшему 19 лет.

У одного юноши в пылу схватки украли телефон и наушники.

Следователи и полицейские сейчас разыскивают всех причастных к побоищу. Пятерых молодых людей успели задержать на месте происшествия и доставить в отдел МВД.

В региональном СУ Следственного комитета после инцидента возбудили уголовное дело о хулиганстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.